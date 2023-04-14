Togg'u gören belediye başkanı çekicinin önünü kesti

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Çorum'da seyir halindeki bir çekicinin üzerindeki TOGG'u gören Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çekiciyi durdurarak aracın kime ait olduğunu sordu. Kameraya yansıyan o anlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na makam aracı olarak tahsis edilen TOGG'u Çorum'da çekici üzerinde gören Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın , çekiciyi durdurarak, "Kardeşim bu TOGG kimin" diye sordu. Aracın Bakan Karaismailoğlu'nun olduğunu öğrenen Başkan Aşgın'ın çekici sürücüsü ile arasında geçen diyalog ise renkli görüntülere sahne oldu.