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Togg'dan heyecanlandıran paylaşım... Sedan modelinden ilk görüntüler paylaşıldı

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#Togg#Teknoloji#Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 18:00

Togg'un merakla beklenen sedan modelinden ilk görüntüler paylaşıldı. Öte yandan, T10X 2024 yılı sipariş döneminin başladığını duyurulmuştu. Buna göre, genel sipariş dönemi 20 Ocak ve sonrası başlayacak.

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Togg sosyal medya hesabından Sedan paylaşımı geldi. Togg T10X'in ardından en çok merak edilen sedan modeli için heyecanlandıran video yayımlandı.

TOGG’UN 2024 YILI İÇİN SİPARİŞ TAKVİMİ BELLİ OLDU

Markanın geçtiğimiz yıl çekilişle teslimatlarını gerçekleştirdiği ilk modeli T10X için bu yıl çekiliş yapılmayacak. Teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek. 6-10 Ocak tarihleri arası 2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcılar için konfigürasyon güncelleme dönemi olacak.

15-19 Ocak tarihleri arasında 2023 yılı nisan ayında yapılan çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara sipariş önceliği verilecek. 20 Ocak 2024 itibarıyla da sipariş ekranları tüm kullanıcılara açık olacak. Bununla birlikte Togg, 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş toplayacak. Şirket açıklamasında T10X’te kullanılan güvenlik ve konfora yönelik yazılımları sürekli güncelleyerek cihazların yıllarca yeni kalmasının ve bu sayede yüksek bir ikinci el değerine sahip olmasının hedeflediği de belirtildi.

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#Togg#Teknoloji#Otomobil

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