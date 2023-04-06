Togg satın almak isteyen 21 kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunan mağdur E.E'nin yerli otomobil Togg satın almak için oluşturulan sahte internet sitesine kayıt oluşturarak verilen banka hesabına 60 bin TL yatırdığını bildirmesi üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmada, müştekinin para yatırdığı hesap sahibi firma yetkilisinin Y.Ç. olduğu tespit edildi. Polis şahsın hesabına bloke koydurtarak, para çekimini engelledi. Tedbir alan polis, parayı hesap sahibi Y.Ç. ile birlikte çekmeye gelen O.T'yi, ardından da onları yönlendiren E.M.'yi Ankara'da yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

1 MİLYON 316 BİN 500 TL'YE BLOKE KONULDU

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Şüphelilerin banka hesaplarına yönelik çalışma yapan polis, benzer şekilde farklı illerden 21 şahsın daha para yatırdığını tespit etti. Bütün şüpheli banka hesaplarında bulunan 1 milyon 316 bin 500 TL tutara bloke koyduran polis, Togg almak isterken mağdur duruma düşen vatandaşların parasını kurtardı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheliler Y.Ç., O.T. ve E.M. adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan, şüpheli hesap sahiplerinden S.K'nın İstanbul'da yakalandığı ancak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kaldığı öğrenildi.