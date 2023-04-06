Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Togg satın almak isteyen 21 kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Togg#Dolandırıcı#Mahkeme
Togg satın almak isteyen 21 kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 10:10

Mersin polisi, kurdukları sahte internet sitesi üzerinden yerli otomobil Togg satın almak isteyen 21 kişiyi dolandıran 3 şüpheliyi yakaladı. Şüpheli banka hesaplarında bulunan 1 milyon 316 bin 500 TL tutara bloke koyduran polis, mağdur olan vatandaşların parasını kurtardı.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunan mağdur E.E'nin yerli otomobil Togg satın almak için oluşturulan sahte internet sitesine kayıt oluşturarak verilen banka hesabına 60 bin TL yatırdığını bildirmesi üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmada, müştekinin para yatırdığı hesap sahibi firma yetkilisinin Y.Ç. olduğu tespit edildi. Polis şahsın hesabına bloke koydurtarak, para çekimini engelledi. Tedbir alan polis, parayı hesap sahibi Y.Ç. ile birlikte çekmeye gelen O.T'yi, ardından da onları yönlendiren E.M.'yi Ankara'da yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

1 MİLYON 316 BİN 500 TL'YE BLOKE KONULDU

Haberin Devamı

Şüphelilerin banka hesaplarına yönelik çalışma yapan polis, benzer şekilde farklı illerden 21 şahsın daha para yatırdığını tespit etti. Bütün şüpheli banka hesaplarında bulunan 1 milyon 316 bin 500 TL tutara bloke koyduran polis, Togg almak isterken mağdur duruma düşen vatandaşların parasını kurtardı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheliler Y.Ç., O.T. ve E.M. adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan, şüpheli hesap sahiplerinden S.K'nın İstanbul'da yakalandığı ancak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kaldığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Togg#Dolandırıcı#Mahkeme

BAKMADAN GEÇME!

Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım

Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım?

#Diş Sağlığı
Birçoğumuz onu tanımıyoruz ama 50 yıl önce dünyayı değiştirdi Bizim çok önemli olmadığımızı düşünüyorlardı

Birçoğumuz onu tanımıyoruz ama 50 yıl önce dünyayı değiştirdi! 'Bizim çok önemli olmadığımızı düşünüyorlardı'

#Cep Telefonu
Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı Kiracısına Evden çıkma diye yalvarmaya başladı

Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı! Kiracısına "Evden çıkma" diye yalvarmaya başladı

#Kiracı