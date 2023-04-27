Togg deneyim merkezi ÅŸimdi de TEKNOFESTâ€™te

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Hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yarÄ±na ertelenen TEKNOFEST, bugÃ¼n kapÄ±larÄ±nÄ± ziyaretÃ§ilerine aÃ§tÄ±. Festivalde, KÄ±zÄ±lelma, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Cezeri, HÃ¼rjet gibi uÃ§aklarÄ±n yanÄ± sÄ±ra yerli ve milli otomobil Togg'da yerini aldÄ±. Toggâ€™un deneyim merkezinin bulunduÄŸu alan da ziyaretÃ§iler tarafÄ±ndan yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼. YaÄŸmurlu havaya raÄŸmen sÄ±ra beklemekten vazgeÃ§meyenler, alanda bulunan Anadolu kÄ±rmÄ±zÄ±sÄ± Toggâ€™u deneyimleme fÄ±rsatÄ± yakaladÄ±.Â

"DAHA Ã–NCE BÃ–YLE BÄ°R EKRAN GÃ–RMEMÄ°ÅžTÄ°M" Â



Toggâ€™u deneyimlemek iÃ§in sÄ±raya giren 15 yaÅŸÄ±ndaki Erva EnginoÄŸuzlu, â€œBuraya geldik ve deneyimlemek istiyorum. Ä°lk defa canlÄ± gÃ¶rdÃ¼m, Ã§ok gÃ¼zel. Televizyonda, tanÄ±tÄ±m videolarÄ±ndan izledik ama canlÄ± gÃ¶rmeyi de Ã§ok istiyoruz. Benim favori rengim Gemlik ve Anadolu arasÄ±nda. SoÄŸukta beklemeye deÄŸer, 1 saat daha beklerim dedi.Â

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