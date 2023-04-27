Togg deneyim merkezi ÅŸimdi de TEKNOFESTâ€™te

Gökçe KARAKÖSE, Mertcan ÖZTÜRK / Ä°STANBUL, (DHA)
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 19:45
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TÃ¼rkiyeâ€™nin yerli otomobili Toggâ€™un yeni deneyim merkezinin adresi TEKNOFEST oldu. Festivale askeri uÃ§aklarÄ± gÃ¶rmek iÃ§in gelenler, yaÄŸmur altÄ±nda sÄ±ra bekleyerek Toggâ€™a binmeyi de ihmal etmedi.Â
Hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yarÄ±na ertelenen TEKNOFEST, bugÃ¼n kapÄ±larÄ±nÄ± ziyaretÃ§ilerine aÃ§tÄ±. Festivalde, KÄ±zÄ±lelma, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Cezeri, HÃ¼rjet gibi uÃ§aklarÄ±n yanÄ± sÄ±ra yerli ve milli otomobil Togg'da yerini aldÄ±. Toggâ€™un deneyim merkezinin bulunduÄŸu alan da ziyaretÃ§iler tarafÄ±ndan yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼. YaÄŸmurlu havaya raÄŸmen sÄ±ra beklemekten vazgeÃ§meyenler, alanda bulunan Anadolu kÄ±rmÄ±zÄ±sÄ± Toggâ€™u deneyimleme fÄ±rsatÄ± yakaladÄ±.Â
"DAHA Ã–NCE BÃ–YLE BÄ°R EKRAN GÃ–RMEMÄ°ÅžTÄ°M" Â
Toggâ€™u deneyimlemek iÃ§in sÄ±raya giren 15 yaÅŸÄ±ndaki Erva EnginoÄŸuzlu, â€œBuraya geldik ve deneyimlemek istiyorum. Ä°lk defa canlÄ± gÃ¶rdÃ¼m, Ã§ok gÃ¼zel. Televizyonda, tanÄ±tÄ±m videolarÄ±ndan izledik ama canlÄ± gÃ¶rmeyi de Ã§ok istiyoruz. Benim favori rengim Gemlik ve Anadolu arasÄ±nda. SoÄŸukta beklemeye deÄŸer, 1 saat daha beklerim dedi.Â
TEKNOFESTâ€™e Hollandaâ€™dan gelen Erkan Atay da, â€œBen de SUV araÃ§ kullanÄ±yorum. En gÃ¼zel yanÄ± ekranÄ±. Daha Ã¶nce bÃ¶yle bir ekran gÃ¶rmemiÅŸtim, mÃ¼thiÅŸ. En Ã§ok ekranÄ± beÄŸendim. Ä°Ã§eride kÄ±sa sÃ¼re kaldÄ±k. Konforu da gÃ¼zel, arkaya 3 kiÅŸi rahat sÄ±ÄŸÄ±yor. Hollandaâ€™ya 2026 yÄ±lÄ±nda gelecekmiÅŸ, inÅŸallah Allah nasip eder. Biz tatile gelmiÅŸtik, TEKNOFEST de denk geldi. Togg
, KÄ±zÄ±lelma, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2 sÄ±rf zaten onlar iÃ§in geldim. Gurur diye konuÅŸtu. Mehmet Fatih Aksoy da, â€œÄ°lk defa gÃ¶rÃ¼yorum, ilk defa dokunuyorum. Ã‡ok gÃ¼zel bir histi. Hava soÄŸuk, iÃ§eri girdik, koltuklarda Ä±sÄ±tma Ã§ok gÃ¼zeldi. Ä°Ã§i Ã§ok konforluydu. EkranlarÄ±nÄ±n ben Ã§ok efektif olmayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum, ancak hissi Ã§ok gÃ¼zeldi. Â Ä°nÅŸallah ileride bize de nasip olur. Ã–zellikle savunma sanayii ilgi alanÄ±mÄ±z, onu incelemek iÃ§in geldim. Toggâ€™u gÃ¶rÃ¼nce de es geÃ§emedik ifadelerini kullandÄ±.Â