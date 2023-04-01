Togg adÄ±na sahte internet sitesi kurmuÅŸtu Tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi

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Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin yerli otomobili Togg marka arabayÄ± satÄ±n almak amacÄ±yla Ã¶n kayÄ±t baÅŸvurularÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± ile Ã¶n kayÄ±t yapmak isteyen vatandaÅŸlarÄ± dolandÄ±rmak amacÄ±yla togg.satisonbasvuru.com isimli sahte internet sitesi kurulduÄŸunu ve bazÄ± kiÅŸilerin dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.

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Ä°nternette 'Togg Mobil2 GiriÅŸim Grubuna HoÅŸgeldiniz' baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda benzer ÅŸekilde siteler oluÅŸturularak yapÄ±lan dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k konusu ile ilgili Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda; vatandaÅŸlarÄ±n yatÄ±rmÄ±ÅŸ olduÄŸu dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k paralarÄ±nÄ±n 'Mobil2 Dijital Elektronik Limited Åžirketi' isimli firmaya tanÄ±mlÄ± hesaplara geldiÄŸi, bahse konu firma sahibinin Vedat Biren olduÄŸu tespit edildi. ÅžÃ¼pheli Vedat Biren, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ankara'da yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ndeki iÅŸlemleri tamamlanan Vedat Biren, cuma gÃ¼nÃ¼ sevk edildiÄŸi mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.