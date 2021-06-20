TOÇEV’den ‘İyi ki Varsın’ kampanyasıyla eğitime destek çağrısı

Kampanya ile ‘Gönülden Sorumlu’lara çağrıda bulunan TOÇEV, ekonomik sebeplerden dolayı okuyamayan ya da çalışmak zorunda olan çocukların eğitimlerine destek sağlamayı amaçlıyor. ‘İyi ki Varsın’ kampanyası dahilinde, tüm operatörlerden 3944’e TOÇEV yazıp SMS atılarak, çocukların eğitimi için 10 lira bağışta bulunabiliyor.

“OKUMAK HER ÇOCUĞUN HAKKIDIR”

Çocukların ilkokul eğitimlerinden iş yaşamına başlamalarına kadar her alanda destek olmayı amaçlayan TOÇEV, 27 yılda 7,5 milyonu aşkın çocuk ile yolunun kesiştiğini belirtti. ‘Okumak her çocuğun hakkıdır’ söylemiyle çalışmalar yürüten TOÇEV’in çocukları, bugün iş hayatında farklı alanlarda görev yapıyor. TOÇEV, kampanya kapsamında herkesi tüm operatörlerden gönderilecek yalnızca bir SMS ile maddi zorluklar nedeniyle okuyamayan çocukların eğitimlerine destek olmaya çağırıyor.

27 yıl önce, okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocukların eğitimlerine destek vermek amacıyla kurulan TOÇEV, SMS kampanyası ile daha çok çocuğun eğitimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. TOÇEV’in sosyal medyada başlattığı ‘İyi Ki Varsın’ kampanyasının yaklaşık 4 ay boyunca dijital, outdoor, TV ve basın mecralarında farklı etkinlik ve kurgularla devam edeceği belirtildi.

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