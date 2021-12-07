Tişörtle yüzünü gizleyip soygun yaptı! Böyle yakalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
35 kent alarmda Peş peşe uyarılar35 kent alarmda! Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Ölümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladıÖlümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladı?#İklim Krizi
İrfan Canın tarifsiz acısı Gözyaşlarıyla anlattı... Bebeğimiz için oyna...İrfan Can'ın tarifsiz acısı! Gözyaşlarıyla anlattı... "Bebeğimiz için oyna..."#İrfan Can Eğribayat
Bakan Soylu duyurdu Kritik isim ölü olarak ele geçirildiBakan Soylu duyurdu! Kritik isim ölü olarak ele geçirildi#Terörle Mücadele
Araç sahiplerini ilgilendiriyor Son kararı Erdoğan verecek... MTVde indirim beklentisiAraç sahiplerini ilgilendiriyor! Son kararı Erdoğan verecek... MTV'de indirim beklentisi#MTV
Asgari ücrette kritik gün Saat 14.00te başlayacakAsgari ücrette kritik gün! Saat 14.00'te başlayacak#Asgari Ücret
Vurun kardaşlar vurun Barolar Birliğinin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olurVurun kardaşlar vurun! Barolar Birliği'nin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olur#Barolar Birliği
Dünya çapında tepki yağıyor: 900 çalışanını Zoom toplantısında kovduDünya çapında tepki yağıyor: 900 çalışanını Zoom toplantısında kovdu!#Zoom
Japon devinin davasında sular durulmuyor Firari eski başkan bu kez yardımcısını savunduJapon devinin davasında sular durulmuyor! Firari eski başkan bu kez yardımcısını savundu#Nissan
Tek tuşla kurtuldu Polis 3 dakikada eve geldi... Başına silah dayayınca keskin nişancı vurduTek tuşla kurtuldu! Polis 3 dakikada eve geldi... Başına silah dayayınca keskin nişancı vurdu#KADES
DSÖden şaşırtan açıklama... Ölü sayısı yanlış hesaplanmışDSÖ'den şaşırtan açıklama... Ölü sayısı yanlış hesaplanmış! #Sıtma
Dev şirkette neler oluyor Yatırımcılardan şok iddia Paralar ne olacakDev şirkette neler oluyor? Yatırımcılardan şok iddia! Paralar ne olacak?#Evergrande
Kırmızı halıda ünlüler geçidi Kırmızı halıda ünlüler geçidi#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Bakan karantinada, Başbakan gece kulübünde... Savaş çıkarsa Tanrı yardımcımız olsunBakan karantinada, Başbakan gece kulübünde... "Savaş çıkarsa Tanrı yardımcımız olsun"#Sanna Marin
Dünya koronadan kurtulacak mı Uzmanlardan flaş Omikron varyantı sözleri...Dünya koronadan kurtulacak mı? Uzmanlardan flaş Omikron varyantı sözleri...#Omicron
HABERLERGündem Haberleri

Tişörtle yüzünü gizleyip soygun yaptı! Böyle yakalandı

#Soygun#Hırsızlık#Tişört
Tişörtle yüzünü gizleyip soygun yaptı Böyle yakalandı

Adana'da giydiği tişörtü kar maskesi yapıp başına geçirerek girdiği akaryakıt istasyonun marketini soyan Muhammet Melikşah Mar (22) ile kendisine gözcülük yapan arkadaşı Barış Çimen (27), teknik takiple yakalanıp, tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 4 Aralık günü saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet Melikşah Mar ile arkadaşı Barış Çimen, motosikletle bir akaryakıt istasyonunun yakınına geldi. Yanındaki tişörtün bazı kısımlarını kesip kar maskesine dönüştüren Mar, bunu başına geçirip istasyona gitti. Akaryakıt istasyonunun arka sokağında motosikletle bekleyen Çimen ise gözcülük yapmaya başladı.

Tişörtle yüzünü gizleyip soygun yaptı Böyle yakalandı

Mar, dışarıdaki iki pompacıyı tabancayla tehdit ederek markete girmelerini istedi. Daha sonra elindeki çantayı yere atan Muhammet Melikşah Mar, iki çalışana kasadaki paraları doldurmalarını söyledi. Kasadaki 560 lirayı alan Mar, marketten koşarak çıktı ve kendisini bekleyen Çimen ile birlikte motosikletle uzaklaştı. Soygun, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KİMLİKLERİ KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Haberin Devamı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki yaklaşık 20 kameranın kayıtlarını izleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Muhammet Melikşah Mar ile Barış Çimen olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, teknik takiple adreslerini belirlediği iki şüpheliyi Seyhan ilçesi Koza Mahallesi'ndeki evlerine baskın yaparak suç aleti tabancayla yakalayıp gözaltına aldı.

Tişörtle yüzünü gizleyip soygun yaptı Böyle yakalandı

Şüpheliler; emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Soygun#Hırsızlık#Tişört

BAKMADAN GEÇME!

İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

#Otomobil