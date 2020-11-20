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GAZİANTEP (İHA)
Haber Giriş: 20.11.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Tırını tamir eden sürücü, başka bir tırın çarpması sonucu öldü

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Tırını tamir eden sürücü, başka bir tırın çarpması sonucu öldü
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Gaziantep'te bir sürücü, seyir halindeyken bozulan tırını tamir etmek için durduğu yol kenarında, arkadan gelen başka bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu, dinlenme tesisleri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa istikametinden Adana istikametine mısır yüklü tır ile seyir halinde olan Ali K.'nın (23) aracı bozuldu. Bozulan aracını tamir etmek için yol kenarında duran sürücü, aracıyla uğraşırken arkadan gelen başka bir tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç tır sürücüsü Ali K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ali K.'nın ölümüne neden olduktan sonra kaçan tır şoförü ise jandarma ekiplerinin çevirmesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Şanlıurfa'da defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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