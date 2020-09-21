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Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 21.09.2020 - 12:32 | Son Güncelleme:

TIR sürücüsü, kaçak göçmenleri TEM kenarında bırakmış

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TIR sürücüsü, kaçak göçmenleri TEM kenarında bırakmış
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 19’u Afganistan ve 8’i Pakistan uyruklu 27 kaçak göçmeni TEM yolunun kenarında bırakan TIR sürücüsü M.N.O. yakalandı. Kaçaklar, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

TEM yolu Gebze Kirazpınar mevkisinde, yol kenarında durdurulan TIR’ın dorsesinden inenler, ulaşımı tehlikeye düşürdü. Bu sırada yoldan geçenler, TIR'ın dorsesinden inenleri cep telefonu kamerasıyşa görüntüleyerek, jandarmaya ihbarda bulundu. Yol kenarındaki araziye dağılarak saklananların, kaçak göçmenler olduğu ortaya çıktı. 19’u Afganistan ve 8’i Pakistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri, TIR sürücüsü M.N.O.’yu yakalamak için çalışma başlattı. TIR, yol üzerinde durdurulurken, sürücü M.N.O. de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenleri yol kenarında bıraktığı belirlenen M.N.O., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.N.O., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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