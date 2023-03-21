Tır emniyet şeridine daldı: 2 ölü 2 yaralı

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Kazada İETT şoförü Doğan olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yol bakım çalışanı Umut Can Çankır da kurtarılamadı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda Ankara istikametinde iki şeridin kapanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluşurken kaza yapan araçlar vinçle kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. m Murat SOLAK / DHA