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Tır emniyet şeridine daldı: 2 ölü 2 yaralı

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#TIR#TEM#Kaza
Tır emniyet şeridine daldı: 2 ölü 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 07:00

İstanbul Tuzla’da TEM otoyolu Aydınlı mevkisinde dün 06.15 sıralarında, Ankara yönüne giden 20 R 7369 plakalı Ömer Erova yönetimindeki TIR, arıza yaptığı için emniyet şeridine park eden Hasan Doğan yönetiminde ki 34 TP 9953 plakalı İETT otobüsüne ve otobüs için yardıma gelen 06 BER 366 plakalı yol bakım aracına arkadan çarptı.

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Kazada İETT şoförü Doğan olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yol bakım çalışanı Umut Can Çankır da kurtarılamadı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda Ankara istikametinde iki şeridin kapanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluşurken kaza yapan araçlar vinçle kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. m Murat SOLAK / DHA

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#TIR#TEM#Kaza

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