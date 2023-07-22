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TIR arı yüklü kamyonetlere daldı: 4 ölü 1 yaralı

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#Gelibolu#Çanakkale#Gencay Eren
TIR arı yüklü kamyonetlere daldı: 4 ölü 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 07:00

Çanakkale Gelibolu’dan Edirne yönüne seyreden Gencay Eren yönetimindeki IF 14 NSM Romanya plakalı TIR, dün 04.30 sıralarında Keşan’da yolun sağında park halinde bulunan arı kovanı yüklü 48 K 7912 ile 48 K 4919 plakalı kamyonetlere çarptı.

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Kazada kamyonetin patlayan lastiğini değiştiren Doğan Menteşe (58), oğulları Okan (20) ve Hakan Menteşe (26) ile yanlarında işçi olarak çalışan Buluthan Aydın (26) olay yerinde hayatlarını kaybetti, TIR sürücüsü Eren yaralandı.

TIR arı yüklü kamyonetlere daldı: 4 ölü 1 yaralı

OĞLUNU GÖREMEDEN CAN VERDİ

Ekipler, devrilen kovanlardan çıkan arılar nedeniyle olay yerine girmekte güçlük çekti. Eren ve olaya müdahale ederken arıların soktuğu 2 sağlık ve 1 itfaiye personeli hastanede tedaviye alındı. Arı kovanları ise olay yerine gelen arıcılar tarafından başka kamyonetlere aktarıldı. Kazada hayatını kaybeden 3’ü aynı aileden 4 kişinin de Muğlalı oldukları, Muğla’dan bal üretimi için Edirne’ye gittikleri öğrenildi. Ölenlerden Hakan Menteşe’nin 3 gün önce baba olduğu ve dünyaya gelen evladını göremediği öğrenildi. 

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#Gelibolu#Çanakkale#Gencay Eren