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TIPDİL sınavı ne zaman 2021?
Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen TIPDİL sınavı için başvuru süreci başlıyor. Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından gerçekleştirilecek olan TIPDİL sınavı, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek. Peki, TIPDİL sınavı 2021 ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar
TIPDİL sınavı, 2021 yılında 18 Eylül tarihinde gerçekleşecek. TUS ve DUS adaylarının dil muafiyeti almak için YDS'ye ek bir alternatif olarak girebilecekleri bir yabancı dil sınavı olan TIPDİL için başvurular 16-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.