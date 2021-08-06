TIPDİL sınavı ne zaman 2021?

TIPDİL sınavı, 2021 yılında 18 Eylül tarihinde gerçekleşecek. TUS ve DUS adaylarının dil muafiyeti almak için YDS'ye ek bir alternatif olarak girebilecekleri bir yabancı dil sınavı olan TIPDİL için başvurular 16-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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