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Tıp fakültesini kazanan Faris'in bıçaklı kavgada ölümüne 2 tutuklama

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#Hatay#Faris Muhammed Al-Ali#İdlib
Tıp fakültesini kazanan Farisin bıçaklı kavgada ölümüne 2 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 13:12

Hatay'da bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Faris Muhammed Al-Ali'nin (17) cenazesi, defnedilmek üzere İdlib’e götürüldü. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

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Olay, 3 Eylül'de Antakya ilçesi, Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nda (YÖS) tam puan alarak Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Suriye uyruklu Faris Muhammed Al-Ali, henüz kimliği açıklanmayan 5 kişi tarafından dövüldü. Al-Ali'yi bıçaklayan şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Al-Ali’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu olaydan 10 gün önce çalıştığı salça fabrikasında çıkan tartışma sırasında bir kadına eliyle dokunduğu gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edilen Al-Ali'nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Narlıca Mahallesi'ne getirilen Al- Ali için evlerinin yakınındaki park alanında tören düzenlendi. Burada konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim El-Muslat, yaşanan hadiseden dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Failler ne Türkiye'yi ne de Türk ahlakını temsil ediyorlar. Büyütüldüğümüz ahlakla buraya misafir olarak geldik. Umuyoruz ki bu failler cezasını çeker" dedi.

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Tıp fakültesini kazanan Farisin bıçaklı kavgada ölümüne 2 tutuklama

Törenin ardından Faris Muhammed Al-Ali'nin cenazesi Antakya Mezarlık Kompleksi'ne götürüldü. Suriyeli ve Türk vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Faris Muhammed Al-Ali'nin cenazesi toprağa verilmek üzere İdlib’e gönderildi.

Tıp fakültesini kazanan Farisin bıçaklı kavgada ölümüne 2 tutuklama

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. 

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#Hatay#Faris Muhammed Al-Ali#İdlib

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