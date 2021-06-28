Tıp Fakültesi taban puanları 2021! Tıp Fakültesi geçen sene kaç puanla kapattı?

Tıp Fakültesi taban puanları 2021 YKS sonrası gündemde yer alıyor. Pek çok öğrencinin hayalinde yer alan Tıp eğitimi için sayısal puanları önem arz ediyor. Peki, Tıp Fakültesi taban puanları 2021 kaç olacak? İşte, önceki yıldan detaylar

TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 2021

Tıp taban puanları ve başarı sıralaması araştırılan konular arasında yerini aldı. 2021 yılında düzenlenen üniversite sınavına giren adaylar taban puanlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına YÖK Atlas üzerinden yayınlanmıştı. 2020 yılı taban puan ve başarı istatistiklerine, yerleşenlerin YKS başarı sıralarına, yerleşenlerin YKS net ortalamalarına ve daha birçok bilgiye aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

TIP TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bu link üzerinden 2020 yılı taban puan ve başarı istatistiklerine, yerleşenlerin YKS başarı sıralarına, yerleşenlerin YKS net ortalamalarına ve daha birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Dilerseniz aşağıdaki ekrandan arama bölümüne "TIP" yazarak da sıralamaları görebilirsiniz;

SIRAMALAR İÇİN TIKLAYINIZ

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