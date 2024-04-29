TikTok'ta tepki çeken görüntü... Çocuğu yaralıyken canlı yayın açmıştı! 'Karagül'ün çocukları hakkında karar

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TikTok yayını esnasında kafasını kapıya çarpan oğlunun yaralanmasına aldırmadan yayına devam eden Karagül hesabının sahibi kadına tepkiler çığ gibi büyüdü. Çocuğu kanlar içindeyken bile canlı yayına devam etti. Tepkilerin odağına yerleşen video sonrası soruşturma başlatıldı.

TikTok'ta 'Karagül' isimli bir anne açtığı yayınlarda iddiaya göre, çocuklarına psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu.

Yayın sırasında iddiaya göre çocuğun kafasını kapıya çarptı ama o aldırmadı, 'Ambulans çağırdım' dedi yayını sürdürdü, çocuğunu da azarladı.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olay sonrası Karagül isimli sosyal medya kullanıcısı M.C hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

M.C. tepki çeken video sonrası aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, kasten yaralama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarından gözaltına alındı. Ardından da serbest bırakıldı. 3 çocuğu ise devlet korumasına alındı.

M.C. ise kendini bu sözlerle savundu; Hiç mi küçükken dayak yemediniz siz? Ben çocuklarıma iki vurmuşumdur. Abarttınız. 3'ünü de aldılar. Gözetim altına aldılar arkadaşlar. Şu an gözetim altındalar.