Sosyal medyada canlı yayında tepki çeken görüntüye gözaltı! 100 bin lira topladığı iddia edilmişti

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri Tiktok'ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görüntülerdeki kadının para karşılığında gömleğinin düğmelerini açtığı tespit edildi.

Polis harekete geçerek şüpheli G.D.'nin Kartal'daki evinde yakalandı. Gözaltına alınan G.D., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri yapılan G.D. savcılık talimatıyla mevcutlu olarak İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. G.D.'nin tepki çeken yayında 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülmüştü.