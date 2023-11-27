×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medyada canlı yayında tepki çeken görüntüye gözaltı! 100 bin lira topladığı iddia edilmişti

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Sosyal Medya#Tiktok
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 13:47

Tiktok'taki sosyal medya hesabında para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yaptığı öne sürülen G.D. gözaltına alındı. 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen G.D. 'nin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri Tiktok'ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görüntülerdeki kadının para karşılığında gömleğinin düğmelerini açtığı tespit edildi.

Sosyal medyada canlı yayında tepki çeken görüntüye gözaltı 100 bin lira topladığı iddia edilmişti

Polis harekete geçerek şüpheli G.D.'nin Kartal'daki evinde yakalandı. Gözaltına alınan G.D., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri yapılan G.D. savcılık talimatıyla mevcutlu olarak İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. G.D.'nin tepki çeken yayında 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülmüştü.

Gözden KaçmasınKabirden çıkardığı kemikleri fırlattı... Sosyal medyadan paylaştıKabirden çıkardığı kemikleri fırlattı... Sosyal medyadan paylaştıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Sosyal Medya#Tiktok

BAKMADAN GEÇME!