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'Tiktok'ta eksiklik olduğu görüldü" Dijital Telif Yasası açıklaması: Yapılan haberler bir emek karşılığı verilmeli

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#Tiktok#Dijital Telif Yasası#Şebnem Bursalı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2023 11:46

Dün TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda, sosyal medya platformu TikTok'ta tartışmalara yol açan konular ele alınmıştı. Dijital Mecralar Komisyon Üyesi Şebnem Bursalı, CNN TÜRK'te önemli açıklamalarda bulundu. TikTok yetkilileriyle yapılan toplantıda uygulamada eksiklik olduğunu söyleyen Bursalı, Dijital Telif yasası hakkında ise "Yapılan haberler bir emek karşılığı verilmeli" dedi.

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AK Partili milletvekili Şebnem Bursalı'nın konuşmasından satır başları şöyle:

Güncellenmesi gerekiyor. Dijitalde haberlerden tutun da kitaplara kadar her şeyin bir telif çatısı altında karşılığı verilmesi şeklinde çalışıyoruz. TBMM’de bizim sorumluluğumuzda ilgilileri dinliyoruz. Ocak’tan sonra hükümetimizin ve meclisimizin gündemine daha çok gelecek. Her emeğin karşılığı verilmeli.

‘CEVAPLAR UYGULAMADA EKSİKLİK OLDUĞUNU GÖSTERDİ’

85 milyon nüfustan 72 milyonu dijital ağ kullanıcısı. Sosyal ağ kullanıcı sayısı 62 milyonu bulmuş. Türkiye’de Tiktok’un 30 milyon civarında. Bir ihtiyaçtan gündeme geldi. Aile yaşamına aykırı duran paylaşımların yapılması üzerine Tiktok’la ilgili şikayetlerin arttığını görüyoruz. Gündemimize aldık. Dün 4 saati aşkın toplantı yaptık, verimli olduğunu düşünüyorum. Şirketin uygulamalarında eksikliklerin olduğu ortaya konuluyor. Karşı tarafın kabul ettiğini, ilgili çalışmaların yapılacağı belirtildi.

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TİKTOK KAPATILACAK MI?

Söylenmeyenleri de sorduk. Hepimizin ailesi var. Dijital mecralarda böyle bir toplantı yapılacağı zaman yüzlerce mesaj aldım. Kapatmak bir çare değil. AK Parti olarak sansüre kapatılmaya, yasaklamaya karşıyız. Hayat, haberleşme dijitale döndü. Demokrasi demek ailenin bütünlüğü gündeme geldiğinde sınırların çizilmesi gerekiyor. Yasaklamak çare değil ama özellikle işkence, tecavüz, aileyi ilgilendiren konularda belli filtrelemenin olması gerektiği çok açık. Şirket yetkilileri olduğunu söyledi ancak yeterli değil. Bazı konularda filtreleme olmalı. Eksik olanlar dünkü toplantıda masaya yatırıldı. Teknik çalışmalar konusunda biraz daha fazla hassasiyet gösterilmeli.

Tiktokta eksiklik olduğu görüldü Dijital Telif Yasası açıklaması: Yapılan haberler bir emek karşılığı verilmeli

Muğlak ifadeler kullanıldı. İçerin yayından kaldırılana kadar milyonlarca izleme olabilir. Bu noktadan sonra içeriğin kaldırılmasında önemin kaybolduğunu belirttik.

KARA PARA İDDİALARI

Tiktok üzerinden para talep ediliyor ve kişilerin hesabına yatırılıyor. Bu konuda pek bir şey yapmadıklarını görüyoruz. Talebe alınacağını memnuniyet ile dinledik. Kişilerin sosyal ağ üzerinden kazandıkları para üzerinden kendilerinin de para kazandıkları belirtildi. Önümüzdeki günlerde yeni düzenlemelerin yapılacağı yönünde açıklamalar oldu.

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#Tiktok#Dijital Telif Yasası#Şebnem Bursalı

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