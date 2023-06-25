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TikTok operasyonu... 10 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Toprak#Abdülsamet Kaya#Ahmet İsmet Baştürk
TikTok operasyonu... 10 kişi tutuklandı
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 07:00

POLİS ekipleri 4 binin üzerinde banka hesabı üzerinde yaptığı incemelerde 1.2 milyar lira kara para tespit etti.

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İddialara göre, ele geçirilen kredi kartlarıyla sosyal medya fenomenlerine bağış yapılıyor, fenomenler de bu paradan komisyon aldıktan sonra kalan miktarı kendilerine belirtilen hesaplara aktarıyordu. İstanbul polisi, 236 ismi gözaltına almak için 37 ilde operasyon yapmıştı. Toplamda 163 kişi gözaltına alınmıştı.

57 KİŞİ SERBEST KALDI

Şüphelilerden 94’ü emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkeme sosyal medya fenomenleri Kenan Kerim Kekeç, Recep Toprak, Abdülsamet Kaya, Ahmet İsmet Baştürk’ün de arasında olduğu 10 kişinin tutuklanmasına, 57 kişiye ise adli kontrol kararı konulmasına karar verdi.

 

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#Recep Toprak#Abdülsamet Kaya#Ahmet İsmet Baştürk

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