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TikTok fenomenlerine kara para baskını

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#Tiktok#Fenomenler#Kara Para
TikTok fenomenlerine kara para baskını
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 07:00

TikTok’ta kredi kartlarını kopyalayan çete üyeleriyle anlaşarak sanal para ticaretinden haksız kazanç sağlayan ve lüks yaşam videolarını paylaşan 215 fenomene baskın düzenlendi. Operasyonda 120 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TikTok fenomenleri üzerinde inceleme yaptı. Yayın yapan fenomenlerin gelirleri ile orantısız harcamalar yaparak lüks şekilde hayat yaşadıkları, on milyonları aşan genç takipçilerine zengin hayatlarını yansıtarak onları da gösterişli hayatlarına teşvik ettikleri belirlendi. Fenomenlerin yaptıkları yayınlardan elde etmiş oldukları gelirlerle bu lüks yaşam tarzını sürdüremeyecekleri sosyo ekonomik durumlarından anlaşıldı. Kredi kartlarını çalan bazı kişilerin fenomenlerle karşılıklı anlaştıkları tespit edildi. Örgüt hiyerarşisinin içerisinde bulunan ‘hesapçı’ diye tabir edilen kişilerin, belirli bir ücret karşılığı anlaştıkları kart sahiplerinin kredi kartlarından yüksek tutarlı jeton alımı yaptıkları, canlı yayında da anlaştıkları fenomen yayıncıya bu jetonları gönderdikleri, yayıncı tarafından bu jetonların paraya çevrilerek, bir miktarını komisyon karşılığında aldığını, kalan miktarı ise hesapçıya gönderdiği tespit edildi. Örgüt içerisinde kredi kartı kullanılan kişiler Tiktok’ta kartlarından harcama yapılmasına rağmen, ürün/hizmet alamadığını beyan edip iade ederek parayı aklamaya çalışarak örgütsel bir faaliyet içerisinde yer aldıkları tespit edildi. Tiktok fenomenlerinin bu organizasyon içerisinde yer almayan yayıncıları yanlarına çekmek için iletişime geçtikleri de saptandı.

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TikTok fenomenlerine kara para baskını

1.2 MİLYAR TL’LİK PARA AKIŞI

Tespit edilen 215 kişiye ait 4 binden fazla banka hesap hareketi incelendi. Aralarında 1.2 Milyar TL para akışı olduğu ve bu paranın suçtan elde edilen gelir olduğu Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna yansıdı. Dün sabah saatlerinde İstanbul merkezli 37 ilde 215 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonda 120 kişi gözaltına alındı. Diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar sürerken operasyonda, 32 daire, 9 arsa, 6 işyeri ve 1 villa, 38 otomobil, 14 şirkete ait ortaklık payları, bin 700 banka hesabı ve kripto varlık hesapları, 82 bin TL, 17 bin 300 dolar, 6 bin 650 Euro,2 ruhsatsız silah, 1 kuru sıkı silah ve 93 fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturmada 40 kişinin mağdur olduğu belirtildi.

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İŞTE O FENOMENLERDEN BAZILARI

- Soruşturmada şüpheli olan fenomenlerden 1.5 milyon takipçili Onur Sermik’in hesaplarında 9 milyon 397 bin TL, 785 bin takipçili Fırat Özaltlar’da 4 milyon 560 bin TL, 107 bin takipçili Kenan Kerim Kekeç’te 7 milyon 690 bin TL, 624 bin takipçili Adem Korkmaz’da 4 milyon 500 bin TL, 2.7 milyon takipçili Fatma Nur Karpuz’da 1.1 milyon TL, 1.7 milyon takipçili Tülay Bülbül’de 550 bin TL ve 9.5 milyon takipçili Murat Noyan’nın hesabında 1.2 milyon TL para hareketi tespit edildi.

TikTok fenomenlerine kara para baskını

 

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#Tiktok#Fenomenler#Kara Para

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