TİKAD Başkanı Bulut'tan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı

Haberin Devamı

TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı:

Öncelikle, uzun ve zorlu bir çabanın sonucunda elde edilmiş hakları temsil eden, yıllar içinde giderek artan bir ivme ve kuvvetle sahip çıkılarak bugünlere gelen, bir anlamda kadınların ortak mücadelesinin ve dayanışmasının adı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü vesilesiyle tüm kadınlarımıza sevgi ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum.

Kadınların hem sayısal nüfus, hem de sosyolojik bir gerçeklik olarak hayatın yarısını oluşturdukları bir dünyada tek bir güne sığdırılamayacak toplumsal fırsat eşitliği hedeflerimiz için elbette Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD ) olarak yılın 365 günü aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü de geçmişten bugüne kadınların gayretlerinin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yüksek sesle dile getirmemize vesile olduğundan, bu anlamlı günde hepimiz çeşitli programlarla taleplerimizi bir kez daha dile getiriyor ve hassasiyetlerimize vurgu yapıyoruz.

Haberin Devamı

Ancak, TİKAD olarak biz bu yılki tüm programlarımızı iptal ederek, tek hassasiyetimiz olan depremzedelerimizle ilgili çalışmalara odaklandık. Türkiye’nin yakın tarihinin en büyük afeti olan Kahraman Maraş merkezli depremde karşılaştığımız felaketin yaralarını sarmak için bir sivil toplum kuruluşu olarak yardım ve destek konusundaki bütün sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz.

TİKAD’ın özellikle kadın ve çocukları merkeze olan projelerinin afet bölgesindeki depremzedelerimize bir nebze olsun katkı sunması, yaralarına deva olması bizim açımızdan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün anlamına uygun en güzel kadın dayanışması örneklerinden biri olacaktır. Sadece konferans salonlarında değil, sahada kadınlarımızın yüz yüze kaldığı acil yaşamsal sorunların çözümünde de elimizi taşın altına koyma sorumluluğumuzun farkındayız.

Bu vesileyle başta depremzede vatandaşlarımız olmak üzere, tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun diyoruz.