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Ticari araç beton direğe çarptı, genç sürücü hayatını kaybetti

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#Batman#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 11:17

Batman'da beton elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Özdemir (19), hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Hasan Özdemir yönetimindeki 34 VE 9298 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Ticari araç beton direğe çarptı, genç sürücü hayatını kaybetti

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yapılan kontrolde Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ticari araç beton direğe çarptı, genç sürücü hayatını kaybetti

Hasan Özdemir’in cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. 

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Ticari araç beton direğe çarptı, genç sürücü hayatını kaybetti

Ticari araç beton direğe çarptı, genç sürücü hayatını kaybetti

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#Batman#Kaza#Trafik Kazası

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