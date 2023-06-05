Ticaret Bakanı: Fiyat artışını ortadan kaldıracağız

Haberin Devamı

Bolat, Mehmet Muş ve bakanlık çalışanlarına teşekkür ederken ihracatın son 20 yılda 36 milyar dolardan 255 milyar dolara yükselmesinde önceki bakanların katkısının büyük olduğunu belirtti: “Temel hedefimiz, üretimi ve ticareti artırmak. Ticaret artarsa, refah artar. Mal ve hizmetler ihracatımızı sürekli büyüterek cari açığımızı iyileştirmek ve döviz rezervlerini artırmak istiyoruz. Bu noktada, hizmetler ihracatımızın da mal ihracatı kadar çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. COVID-19 salgınından dolayı ticaret piyasasında oluşan olumsuz etkileri ve aşırı fiyat artışlarını tamamen kaldırmaya odaklanacağız.”

Mehmet Muş da “Bu bir bayrak yarışıdır. Biz, belli bir seviyeye getirdik. Devlet, hep üzerine koya koya gider. Burada da böyle olacaktır. Daha iyi hizmetler mutlaka olacaktır” dedi.