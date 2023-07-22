×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: 427 kilogram uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Ticaret Bakanı Bolat#Operasyon#Uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 09:16

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Havalimanı Kargo Bölümünde gerçekleştirilen operasyonda, Güney Amerika çıkışlı ve yurtdışına transit gönderilen iki kargoda toplam 427 kilogram uyuşturucu metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Ticaret Bakanı Bolat paylaşımında "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Birimlerince İstanbul Havalimanı Kargo Bölümünde gerçekleştirilen operasyonda, Güney Amerika çıkışlı ve yurtdışına transit gönderilen iki kargoda toplam 427 kg uyuşturucu metamfetamin ele geçirilmiştir. Operasyonda emeği geçen değerli mesai arkadaşlarımızı candan tebrik ederim. Teşkilatımız , gece gündüz demeden Milletimizin ve tüm insanlığın sağlığı, huzuru ve güvenliği için zehir tacirleriyle mücadelesine devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ticaret Bakanı Bolat#Operasyon#Uyuşturucu