Bakan Koca sosyal medyadan paylaştı: İlaç problemi için ilk adım atıldı

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri yüzde 36.77 oranında arttırıldı.



BAKAN KOCA: ÇÖZECEĞİZ KİMSE ENDİŞE ETMESİN



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karar sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin" ifadelerini kullandı.











