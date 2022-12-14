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Bakan Koca sosyal medyadan paylaştı: İlaç problemi için ilk adım atıldı

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#Tıbbi Ürün#Resmi Gazete#KARAR
Bakan Koca sosyal medyadan paylaştı: İlaç problemi için ilk adım atıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 00:46

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin" ifadelerini kullandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri yüzde 36.77 oranında arttırıldı.

BAKAN KOCA: ÇÖZECEĞİZ KİMSE ENDİŞE ETMESİN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karar sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin" ifadelerini kullandı.





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#Tıbbi Ürün#Resmi Gazete#KARAR

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