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THY'nin kadın pilotu kanserden hayatını kaybetti

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#THY#Kanser#Ezgi Tosunoğlu
THYnin kadın pilotu kanserden hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 14:35

Türk Hava Yolları'nda (THY) kaptan pilot olarak görev yapan ve uzun süredir kanser tedavisi gören 41 yaşındaki Ezgi Tosunoğlu Koca hayatını kaybetti. Kansere yenik düşen Koca, THY Uçuş Akademisi'nde 2011 yılında 90 kişiyle birlikte mezun olan tek kadın pilot adayı olmuştu.

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İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Çevre Mühendisliği mezunu olan Koca, 2011 yılında THY'nin Uçuş Akademisi'nden 90 kişiyle birlikte mezun olan tek kadın pilot adayı olmuştu. Daha sonra THY'de kaptan pilot olan Koca, mezuniyet töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada 2 yıl önce THY'ye başvuru yaptığını, üniversite yıllarından itibaren pilot olmayı çok istediğini belirterek mezun olduğu için çok mutlu olduğunu söylemişti. Koca, "Çok güzel bir eğitim süreci geçirdim. Ailemde havacılıkla ilgilenen kimse yok, ilk benim. Temel eğitimleri tamamladık. Şimdi uçak tipi eğitimi alacağız. THY'nin bayan kaptanlarıyla iletişim içindeyiz bana her konuda destek veriyorlar" demişti.

Uzun süredir kanser hastası olan ve tedavi gören Koca, hayatını kaybetti. Kaptan pilotun cenazesi Esenyurt'ta kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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THYnin kadın pilotu kanserden hayatını kaybetti

"ÇOK ÇALIŞKAN BİRİYDİ"

THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yaptığı paylaşımda "TAFA'nın ilk kadın öğrencisi (33. Filo, 2011 mezunu) ve THY'nin Akademi mezunu ilk kadın sorumlu kaptan pilotu (A320) Ezgi Tosunoğlu Koca kardeşimiz uzun süredir gördüğü kanser tedavisinden maalesef kurtulamayarak bugün Hakkın rahmetine kavuştu. Kendisi, çok çalışkan, çok mütevazı biri olarak biliniyordu. Cenab-ı Allah'tan kendisine rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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#THY#Kanser#Ezgi Tosunoğlu

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