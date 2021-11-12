THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'ya Japonya'dan büyük onur

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Nişan, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen törende Japonya Başbakanı Başdanışmanı ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki tarafından takdim edildi.



Törende konuşan Kazuhiro Suzuki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle törenin düzenlenmesinde bazı güçlüklerle karşılaştıklarını ifade ederek, "İlker Aycı'ya siz misafirlerimiz ile birlikte nişan tebliğ edebiliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.



İlker Aycı'nın bugüne kadar Japonya ile Türkiye arasındaki ekonomi ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesine ve kültürel iletişime önemli katkılarda bulunduğunu belirten Suzuki, "Aycı, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak göreve başlamasının ardından Japonya ile Türkiye arasındaki yolcu trafiğinin canlandırılması başta olmak üzere iletişimimizin geliştirilmesinde de önemli katkılarda bulundu." ifadelerini kullandı.



Törende konuşan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan da İlker Aycı'yı bu ödülü aldığı için tebrik ettiğini söyleyerek, "Ahde vefa gösterdiler kendileri, beni de davet ettiler. Bu da benim için büyük bir ödül oldu." dedi.

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İlker Aycı ise ödülü almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Japon İmparatoru ve Başbakanı tarafından iki ülke arasındaki dostluğun, bozulmaz arkadaşlığın, samimiyetin, paylaşımın bir nişanesi olarak bu ödülü ülkem adına, başarılarıyla mesai arkadaşlıklarıyla alın teriyle bana destek olmuş olan THY ailesi adına, şahsım ve ailem adına ve tüm dostlarım adına almaktan büyük bir onur duyuyorum.Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun ve birçok projenin, gelişimin, yeni ve güçlü Türkiye'nin mimarı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin katkılarını unutamam. Şüphesiz büyüğüm, mentorum ve liderim olarak Sayın Cumhurbaşkanımın payı çok büyük. THY ailesinin başında olmakla onurlandırıldığım için ayrıca gurur duyuyorum."Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da "Bir hava yolu şirketini salgın dönemindeki uçuş kısıtlamalarına rağmen doğru planlamalarla müşteri güveniyle çalışanlarının birlikte fedakarlığıyla ve kargo taşımacılığında şirketi getirdiği noktayla çok güzel bir süreç yönetiminden dolayı kendisini tebrik ediyorum." dedi.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut ise Türkiye ve Japonya'nın önümüzdeki dönemde de birbirlerine önemli katkılar sağlayacak ortaklıklara, projelere pek çok adımlar atabileceğini belirterek, "Bulunduğumuz görevlerde bu kardeşliğe, iki ülke arasındaki bu dostluğa elimizden gelen bütün katkıyı yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de İlker Aycı'nın Türkiye'de hem ihracatın gelişmesinde hem de hizmetin büyümesinde çok önemli işler yaptığını anlatarak, "Bunun dünya tarafından bilinmesi, çok uzaklardan Japon dostlarımız tarafından bunun kıymetinin bilinmesi kardeşim adına son derece bizleri onurlandırdı." dedi.Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da İlker Aycı’nın sadece THY ile yürüttüğü görev sırasında değil önceki çalışma hayatında da Türk-Japon ilişkisine değer kattığına dikkati çekti.Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık da iki yıl önce Japon İmparatoru tarafından verilen bu ödülü almaktan büyük onur duyduğunu anımsatarak, "Sevgili kardeşim Aycı'nın duygularını içtenlikle paylaşıyorum. Kendisini bu ödülü alan en genç Türk iş insanı olması hasebiyle ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.