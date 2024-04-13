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THY uçağına bomba ihbarı

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#TÜRK Hava Yolları#Bomba İhbarı#Varşova Havalimanı
THY uçağına bomba ihbarı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 07:00

TÜRK Hava Yolları’nın (THY) TK-1766 sefer sayılı uçağı, İstanbul seferini yapmak üzere yerel saatle 19.00’da Varşova Havalimanı’ndan kalkış yaptı.

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Romanya Hava Sahası’na yaklaşan THY uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine uçağın kaptan pilotu acil durum deklere ederek Romanya Bükreş Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’nden acil iniş için izin istedi. Bunun üzerine Romanya polisi havalimanı apronunda geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba ihbarı yapılan THY uçağı Bükreş Havalimanı’na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Uçakta bulunan yolcular tahliye edilirken, Romanya polisi uçağın kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlattı. 

 

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#TÜRK Hava Yolları#Bomba İhbarı#Varşova Havalimanı

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