THY pilotlarının kahreden ölümü

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İSTANBUL’da Türk Hava Yolları’nda (THY) görevli pilotlar Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve Ersal Erdal, uçuşlarının olmadığı gün sabah saatlerinde aynı araçla Çatalca istikametine ilerliyordu. Pilot Ersal Erdal’ın kullandığı araç, önündeki TIR’a arkadan çarptıktan sonra savruldu. Araç hurdaya dönerken, diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, THY’de görevli pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş’in feci kazada yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Kaza sırasında alkollü olduğu tespit edilen ve hafif yaralanan pilot Ersal Erdal ise hastanede tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Erdal çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Pilotlardan Oğuzhan Dağ’ın kısa süre önce THY’ye girdiği ve tip eğitimini tamamlamak üzere olduğu öğrenildi. Ekin Güneş ise THY’den önce SunExpress Havayolları’nda görev yapıyordu.