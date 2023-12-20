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THY pilotlarının kahreden ölümü

Güncelleme Tarihi:

#THY Pilotları#Trafik Kazası#Oğuzhan Dağ
THY pilotlarının kahreden ölümü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 07:00

Aynı araçta bulunan Türk Hava Yolları’nda çalışan 3 pilottan 2’si trafik kazasında öldü. Aracı alkollü kullanan diğer pilot ise tedavisinin ardından tutuklandı.

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İSTANBUL’da Türk Hava Yolları’nda (THY) görevli pilotlar Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve Ersal Erdal, uçuşlarının olmadığı gün sabah saatlerinde aynı araçla Çatalca istikametine ilerliyordu. Pilot Ersal Erdal’ın kullandığı araç, önündeki TIR’a arkadan çarptıktan sonra savruldu. Araç hurdaya dönerken, diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, THY’de görevli pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş’in feci kazada yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Kaza sırasında alkollü olduğu tespit edilen ve hafif yaralanan pilot Ersal Erdal ise hastanede tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Erdal çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Pilotlardan Oğuzhan Dağ’ın kısa süre önce THY’ye girdiği ve tip eğitimini tamamlamak üzere olduğu öğrenildi. Ekin Güneş ise THY’den önce SunExpress Havayolları’nda görev yapıyordu.

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#THY Pilotları#Trafik Kazası#Oğuzhan Dağ

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