×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Thodex Faruk ve kardeşlerine rekor para cezası

Güncelleme Tarihi:

#Thodex#Faruk Fatih Özer#Ceza
Thodex Faruk ve kardeşlerine rekor para cezası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 07:00

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, ablası ve abisine 11 bin 196 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezası veren mahkemenin, her kardeşe ayrıca 8 milyar 871 milyon 675’er bin TL adli para cezası kestiği ortaya çıktı. Mahkeme cezanın 24 taksitte ödenmesini istedi.

Haberin Devamı

Thodex davasına bakan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi önceki gün 11 saat süren duruşma sonunda kararını açıkladı. Arnavutluk’ta yakalanarak Türkiye’ye getirilen Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, ağabeyi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer nitelikli dolandırıcılık, örgüt kurma ve yönetme, mal varlığı değerlerini aklama ve bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemenin kararında, Özer kardeşlere rekor para cezası da kestiği ortaya çıktı. Faruk Fatih Özer, ablası Serap Özer ve ağabeyi Güven Özer ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675’er bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme Özer kardeşlerden para cezasını 24 eşit taksitte ödemesini istedi.                 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Thodex#Faruk Fatih Özer#Ceza

BAKMADAN GEÇME!