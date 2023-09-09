Thodex Faruk ve kardeşlerine rekor para cezası

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Thodex davasına bakan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi önceki gün 11 saat süren duruşma sonunda kararını açıkladı. Arnavutluk’ta yakalanarak Türkiye’ye getirilen Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, ağabeyi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer nitelikli dolandırıcılık, örgüt kurma ve yönetme, mal varlığı değerlerini aklama ve bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemenin kararında, Özer kardeşlere rekor para cezası da kestiği ortaya çıktı. Faruk Fatih Özer, ablası Serap Özer ve ağabeyi Güven Özer ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675’er bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme Özer kardeşlerden para cezasını 24 eşit taksitte ödemesini istedi.