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Thodex Faruk batık durumdaymış

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#Thodex#Tutuklama#Faruk Fatih Özer
Thodex Faruk batık durumdaymış
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 07:00

Kripto para platformu Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı öne sürülen Faruk Fatih Özer, emniyette ifade vermeyi reddetti. Özer’in yazılı ifadeye dökülmeyen mülakatta, “Kripto hesapların olduğu soğuk cüzdanım yok. Herkesin parasını verdik, zarar ettik. Batık durumdayım” dediği öne sürüldü.

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Kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’un ünlü tatil cenneti Vlora’da 30 Ağustos 2022 günü yakalanmıştı. Özer geçen perşembe günü uçakla İstanbul’a getirilmiş ve İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alınmıştı. Özer, Türkiye’ye gelirken yanında 1 Macbook, 9 telefon, 7 simkart, 1 flash bellek ve 1 not defteri getirmişti. Bunlar emniyette uzmanlar tarafından incelemeye alındı. Poliste ifade vermeyi reddeden Faruk Fatih Özer, yapılan mülakatlarda kripto hesapların yer aldığı soğuk cüzdanı olmadığını söyledi.

TUTUKLANDI

Özer yazılı olarak ifadeye geçirilmeyen ancak emniyetin savcılığa ilettiği mülakatlarda ise “Dolandırıcı değilim. Zarar ettim ve herkesin parasını ödedim. Batık durumdayım” dediği öne sürüldü. Özer emniyetteki işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Özer,savcılıktaki ifadesinde “Detaylı ifademi Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine 12 Haziran tarihinde anlatacağım” dedi. İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Faruk Fatih Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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HAKKINDA 40 BİN 562 YIL İSTENİYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Thodex’ın kurucusu sanık Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanık hakkında çeşitli suçlamalardan, 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’şer yıla kadar hapis cezası isteniyordu. MASAK raporunda sanık Faruk Fatih Özer’in hâkimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bunun önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği belirtiliyordu.

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#Thodex#Tutuklama#Faruk Fatih Özer

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