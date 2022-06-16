THK uçakları yeniden havalanıyor

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Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz yıl Akdeniz ve Ege’de yaşanan orman yangınlarının ardından çalışmalar hızlandı. Orman yangınlarıyla mücadelede gerekli olan hava araçlarının tedarik süreci 1 yılı aşkın süredir Tarım ve Orman Bakanlığı ile SSB işbirliğinde yürütülmeye başlandı. Bu kapsamda SSB, bu alandaki tecrübesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı’na süreçte destek olmaya başladı.



THK UÇAKLARI DEVREYE GİRİYOR



Orman yangınlarıyla mücadele için yeni uçak ve helikopter tedarik sürecini başlatan SSB, diğer yandan bir süredir atıl vaziyette duran Türk Hava Kurumu (THK) envanterinde bulunan CL-215 uçaklarının yangın söndürme filosuna tekrar dahil olması için kolları sıvadı. THK’nın 9 uçağından uçabilir duruma getirilebileceklerin hizmete alınmasını sağlamak için çalışmalar SSB talimatıyla TUSAŞ tarafından başlatıldı.



6 UÇAKTAN 4’Ü GÖREV ALACAK



Uçabilir hale getirileceği değerlendirilen 6 uçaktan, ilk etapta 4’ünün bu seneki yangın söndürme faaliyetlerine katılması için, uzun zamandır tedariğinde güçlük çekilen gerekli yedek malzemeler TUSAŞ tarafından temin edildi. TUSAŞ-THK işbirliğiyle yürütülen bakım-onarım ve modifikasyonlar neticesi uçaklar teknik olarak uçabilir hale getirildi. İlgili uzmanlarca uçuşa uygunluk değerlendirmeleri yapılıp akabinde pilot eğitimleri tamamlandı.



UÇAKLAR UÇUŞA ELVERİŞLİ



Bütün süreçleri takip edilen ve bakımları tamamlanan TC-TKT ve TC-TKV kuyruk numaralı uçaklar nihai olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından denetlendi ve uçuşa elverişli olduğu belirlendi. İki uçak 15 ve 16 Haziran tarihlerinde Ankara Etimesgut’taki THK yerleşkesinden havalanarak uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi. İlk 2 uçağın en geç 1 Temmuz’da, diğer 2 uçağın Temmuz ayı içerisinde Orman Genel Müdürlüğü hizmetine verilmesi ve yangın söndürme faaliyetlerine katılması bekleniyor. 6 uçaktan son 2 uçağın bakım faaliyetlerine de bir yandan devam edileceği öğrenildi.