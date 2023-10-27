THE 2024 alan sıralamasında ODTÜ ilk 100’de

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Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), sosyal bilimler, hukuk, sağlık, mühendislik, eğitim gibi 11 alanda 2024 Dünya Üniversite sıralamalarını yayınladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) eğitim bilimleri alanında dünya sıralamasında 83’üncü oldu.

İngiliz üniversite derecelendirme kuruluşu THE, beşeri bilimler, iktisadi ve idari bilimler, sağlık, eğitim, bilgisayar, yaşam ve sosyal bilimler, psikoloji, fizik ve mühendislik olmak üzere toplam 11 alanda en iyi üniversiteler listesini yayınladı.

KUZEY AVRUPA TEMEL BİLİMLERE ÇALIŞIYOR

20’nci kez yayınlanan THE Alan Sıralaması’nda 108 ülke ve bölgeden 1904 üniversite incelendi. 18 kriterin baz alındığı sıralama için 16,5 milyon araştırma makalesi ve 134 milyon alıntı incelendi. Bu yılın dikkat çeken başlıkları şöyle oldu:

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- STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanında Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan bazı üniversiteler dünyanın en iyileri arasına girdi.

Kuzey Avrupa temel bilimlerde, Güney ve Doğu Avrupa daha çok beşeri bilimlerde öne çıktı.

Birleşik Krallık’ın genel puanı bu yıl tüm konularda arttı.

Hindistan, bilgisayar bilimleri ve mühendislik alanlarında listeye giren üniversite sayısındaki artışla öne çıktı.

EĞİTİM BİLİMLERİNDE EN BÜYÜK BAŞARI

Türkiye’nin ise en başarılı olduğu alan eğitim bilimleri oldu. ODTÜ’nün 83’üncü sırada yer aldığı listede ülkemizden 30 üniversite kendine yer buldu. ODTÜ’yü 201-250 bandından Boğaziçi ve 301-400 bandından Hacettepe Üniveristesi takip etti.Yıldız Teknik, Bahçeşehir ve Bartın Üniversiteleri de ilk 500’de yer alan diğer üniveristeler oldu. Dünya sıralamasında ilk üçü Kaliforniya Üniversitesi Berkeley, Stanford ve Oxford Üniversiteleri paylaştı.

SOSYAL BİLİMLERDE 20 TÜRK ÜNİVERSİTESİ

İletişim, medya, uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve coğrafyanın incelendiği sosyal bilimler alanında ilk 1000’de Türkiye’den 20 üniversite yer aldı. Koç ve Sabancı Üniversiteleri listeye 176-200 bandından yer girerken, ODTÜ 201-250 ve Boğaziçi Üniversitesi 250-300 bandından onları takip etti. Bilkent 501-600 bandında, Anadolu, Bahçeşehir, İstanbul, Dokuz Eylül ve Hacettepe 601-800 bandında yer buldu. Dünyanın bu alanda en iyi ilk 3 eğitim kurumu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Stanford ve Harvard Üniversiteleri oldu.

İLK 500’DE DÖRT ÜNİVERSİTE

İktisadi ve idari bilimler alanında Türkiye’den 18 üniversite yer aldı. Koç, Sabancı, Bilkentve ODTU bu alanda listede ilk 500’de yer alan kurumlar oldu. Dünyada ilk 3 sıralaması ise: Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Stanford ve Harvard Üniversitesi şeklinde oldu.

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HUKUKTA HİÇBİR ÜNİVERSİTE YER ALMADI

Harvard’ın en iyi üniversite olduğu hukuk alanında Türkiye’den hiçbir üniversite ilk 1000’e giremezken ODTÜ’nün 251-300 bandında yer aldığı psikoloji alanında ise 3 üniversitemiz sıralamaya girdi. Koç Üniversitesi 301-400 ve Ankara Üniversitesi 501-600 bandında kendine yer buldu.

REKTÖR KÖK: ÇALIŞMALARIMIZIN KARŞILIĞINI ALIYORUZ

- ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, başarının sırrını şu sözlerle anlattı: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutladığımız bu yıl, geleceğin parlak beyinlerini yetiştirmeye yönelik bilimin önemine inanan, dünyadaki gelişmeleri takip eden, uygulayan ve hatta öncü olan öğretmenlerin yetiştirilmesine olanak sağlayacak eğitim alanında dünyada 83’üncü sırada yer almamız, bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. THE tarafından açıklanan Eğitim alan sıralamasında daha önceki yıllarda olduğu gibi, Türkiye’deki en iyi üniversite olmaya devam ettik. Tüm alanlarda sürekli yükselen bir çizgide yer alan ODTÜ, eğitim alanında daha önce de olduğu gibi Türkiye’nin en iyi üniversitesi oldu. Daha önceki sıralamalarda da eğitim alanında ilk 100’de yer alan üniversitemiz, konumunu şu anda ilk 100 içerisinde daha da yukarı taşıdı. ODTÜ’nün dünyadaki eğitim çalışmalarına katkısı çok büyük.”

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SANAT VE BEŞERİ BİLİMLER

Dünyada ilk 3:

* Stanford,

* Massachusetts Teknoloji Enstitüsü,

* Cambridge

Türkiye:

* Koç Üniversitesi 251–300

* ODTÜ 251–300

* Boğaziçi Üniversitesi 401–500

* Bilkent Üniversitesi501–600

* İTÜ 501–600

SAĞLIK BİLİMLERİ

Dünyada ilk 3:

*Oxford,

* Harvard,

* Cambridge

Türkiye:

* Koç Üniversitesi 301–400

* Hacettepe Üniversitesi 401–500

* İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 501–600

* Akdeniz Üniversitesi 601–800

* Anadolu Üniversitesi 601–800

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

Dünyada ilk 3:

* Oxford,

* Stanford,

* Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

Türkiye:

* İTÜ 201–250

* ODTÜ 251–300

* Sabancı Üniversitesi 401–50

* YTÜ 401–500

* Boğaziçi Üniversitesi 501–600

MÜHENDİSLİK

Dünyada ilk 3:

* Harvard,

* Stanford,

* Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

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Türkiye:

* Koç Üniversitesi 201–250

* ODTÜ 251–300

* İTÜ 301–400

* Sabancı Üniversitesi 301–400

* Bahçeşehir Üniversitesi 401–500

YAŞAM BİLİMLERİ

Dünya’da ilk 3:

* Harvard,

* Cambridge,

* Oxford

Türkiye:

* ODTÜ 301–400

* YTÜ 501–600

* Akdeniz Üniversitesi 601–800

* Atatürk Üniversitesi601–800

* Hacettepe Üniversitesi601–800

FİZİK BİLİMLERİ

Dünyada ilk 3:

* Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü,

* Harvard,

* Stanford

Türkiye:

* Fırat Üniversitesi401–500

* Koç Üniversitesi401–500

* ODTÜ 401–500

* Akdeniz Üniversitesi501–600

* Sabancı Üniversitesi501–600