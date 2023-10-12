Tezkere Meclis’te haftaya görüşülecek

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KILIÇDAROĞLU’NUN İTİRAZ ETTİĞİ YETKİ



* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tezkereye ‘ret’ gerekçesi olarak açıkladığı “Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması” ifadesi, yetkinin alındığı 2 Ekim 2014’ten beri bulunuyor. Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı döneminde gönderilen ilk tezkerede düzenlenen bu yetki, dokuz yıldan beri değiştirilmedi. İktidar kaynakları, sınır ötesi harekâtların DEAŞ’la mücadeleyi de içerdiğine işaret ederek, Türkiye, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu üyesi olduğundan ‘yabancı asker’ yetkisinin zorunlu olduğunu belirtiyor. Türkiye ayrıca Suriye’den gelebilecek füze saldırılarına karşı hava savunmasına destek sağlamak amacıyla 2015’ten beri NATO üyelerinden Patriot Hava Savunma Sistemi sağlıyor. Son olarak İspanya, Adana’da konuşlu Patriot bataryasının görev süresini uzatmıştı. Patriot sistemleri, uzman yabancı askeri personelle birlikte Türkiye’ye konuşlanıyor.

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CHP’DE İÇ DEĞERLENDİRME

* Tezkeredeki ‘yabancı asker’ yetkisi nedeniyle destek olmayacaklarını açıklayan CHP liderinin önümüzdeki günlerde parti içinde ayrı bir değerlendirme yapacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu, tezkere görüşmesinden önce parti yöneticileri, dış politika ve güvenlik danışmanlarıyla son gelişmeleri değerlendirecek. CHP Lideri’nin tezkereye şartsız destek açıklamaktan uzak olduğu ancak duruma göre oylamada grubunu serbest bırakabileceği belirtiliyor.

* İktidar, İYİ Parti’nin de desteklediği tezkerenin Meclis’ten geçmesiyle ilgili risk görmüyor. Ancak iktidar, tezkerenin Yeşil Sol Parti dışında oy birliğiyle çıkmasını, güvenlik güçlerinin moral motivasyonu açısından önemsiyor. Tezkerenin kabul edilmesi durumunda TSK’nın sınır ötesindeki görev süresi 30 Ekim 2025’e kadar uzatılacak.

* Öte yandan TSK’nın Lübnan’daki görev süresini 1 yıl daha uzatan tezkere TBMM Genel Kurulu’nda dün kabul edildi.