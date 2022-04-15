Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na metro eleştirisi: Bizim projelerle övünüyor

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İBB'nin Nisan ayı oturumu, dün Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddelerinin oylanmasının ardından, partilerin grup sözcüleri konuşma yaptı. Gece saatlerine kadar devam eden toplantıda konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı faaliyet raporlarını eleştirdi. Göksu, konuşmasında İmamoğlu'nun anlattığı metro projelerinin tamamının AK Parti yönetimi dönemlerine ait olduğunu ifade etti. Göksu, “Az önce sunum yaparken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı müthiş yalanlar söyledi. Dedi ki, 'Çağ atlatacak projelerimiz engelleniyor.' Burada cumhur ittifakının meclis üyeleri olarak sesleniyoruz, burada karar yeter meclis üye sayısı olan grubunun başkanı olarak sesleniyorum. Bu senin çağ atlatacak projen neydi de engellendi? Bu çağ atlatacak projen neydi ki biz bilmiyoruz, engelliyoruz? Sen bir liralık projenin bile burada sunumunu yapan birisin neden çağ atlatacak projeni de burada bize sunmadın'' dedi.

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Göksu, İBB tarafından bugüne kadar herhangi bir metro projesi hazırlanmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Metrolarla övünüyor, eyvallah övün. Bütün metrolar burada, hepsi bizim belediyecilik dönemimizde başlamış metrolar. Şu anda yürüyen bir tane metro var mı? Bunları çıkıp övünürken Fatih kardeşim çok güzel söyledi; tabii ki bizim projelerimizi al, yap. Devlette süreklilik önemlidir ama insan biraz utanır. Üç yılda bir tane metro projesi yapmamışsın, bir tane ihale yapmamışsın çıkıp burada metrolarla övünüyorsun. O yetmiyormuş gibi şu metroların hepsini Doğan Bey, Tarık Bey hayır dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da o dönem hayır dedi. O zaman İstanbul'un metroya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorlardı. Şimdi yeni anlamış da İstanbul'un metroya ihtiyacı olduğunu. Diyor ki, 'bugünlerde karışık işler bir imza diyor, bir imza olsa acayip metro yapardık' diyor. Proje hazır diyor, para hazır diyor. Yap, elini tutan mı var, engelleyen mi var? Sen yapsana. İş yapma niyeti olmadığı için zannediyor ki vatandaşımız bunun farkında değil, Cumhurbaşkanı beni engelliyor diyor. Aziz İstanbullular, İstanbul'daki saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım, bir şehre metro yapılıp yapılmayacağının kararını Cumhurbaşkanı vermez.”