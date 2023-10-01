Tevfik Göksu: İBB iflas etti

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Göksu, özetle şöyle konuştu: “Sergiledikleri zayıf performansla belediyeciliğin AK Parti’nin işi olduğunu Türkiye’ye göstermişlerdir. CHP’li İBB Başkanı, 2019 yılında yaklaşık 28 milyar TL olan İBB’nin borcunu, 2022 yılı sonunda 103 milyara çıkarmış, belediyeyi borçlanamaz hale getirerek İBB’yi iflas ettirmiştir. 5 yıllık görev sürelerinin sonuna yaklaşan CHP’li başkanlar şehirlerine hiçbir katkıda bulunmamıştır.”