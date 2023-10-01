Tevfik Göksu: İBB iflas etti

Emin Mert KIRARSLAN/İSTANBUL
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 07:00
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CHP yönetiminde olan 11 büyükşehirin AK Parti grup başkanvekilleri İstanbul’da buluştu. 6’ncısı düzenlenen istişare toplantısına İstanbul’dan Tevfik Göksu, Ankara’dan Murat Köse, Eskişehir’den Murat Özcan, Aydın’dan Mustafa Arı, İzmir’den Özgür Hızal, Tekirdağ’dan Mustafa Çetin, Muğla’dan Muhammet Karakuş, Hatay’dan Bekir Altan, Antalya’dan Serhat Demir, Mersin’den Sadık Türüt, Adana’dan Vedat Gündoğan katıldı. Toplantının ardından hazırlanan ortak açıklamayı Tevfik Göksu yaptı.
Göksu, özetle şöyle konuştu: “Sergiledikleri zayıf performansla belediyeciliğin AK Parti’nin işi olduğunu Türkiye’ye göstermişlerdir. CHP’li İBB Başkanı, 2019 yılında yaklaşık 28 milyar TL olan İBB’nin borcunu, 2022 yılı sonunda 103 milyara çıkarmış, belediyeyi borçlanamaz hale getirerek İBB’yi iflas ettirmiştir. 5 yıllık görev sürelerinin sonuna yaklaşan CHP’li başkanlar şehirlerine hiçbir katkıda bulunmamıştır.”