Testere ile ağacı kesmeye çalıştı, kaldırım taşlarını yerinden söktü!

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Olay, dün saat 09.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Altı katlı bir binanın giriş katında ikamet eden Yasemin K., iddiaya göre, kullandığı maddenin etkisiyle eline testere alarak dışarı çıktı. Kısa süre sonra ise, kaldırımda bulunan 11 yaşındaki ağacı kesmeye başladı. Komşularımın tüm uyarısına rağmen Yasemin K., testere ile ağacı kesmeye devam etti. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ederek, testereyi aldı.

BELEDİYE EKİPLERİNE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Kısa süre sonra ise olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ağacın zarar gördüğünü ve kesilmesi gerektiğini belirtti.

Bunun üzerine olay yerine gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri, ağacı kesti. Bu sırada ağacı testere ile kesmeye çalışarak, zarar veren Yasemin K., ekiplere, müdahale etmeye çalışarak, "Ağacı kesemezsiniz" dedi.

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KENDİ EVİNİ ATEŞE VERDİ

Yasemin K.'nın ağaca zarar verdiği anlar ve sonrası yaşananlar kameralara yansırken, Yasemin K.'nın geçtiğimiz hafta da kaldırım taşlarını yerinden sökerek, alt kat komşusunun penceresine fırlattığı, binanın tüm zillerini yerinden sökerek, evinin mutfak bölümünü de ateşe verdiği, yangının büyümeden söndürüldüğü öğrenildi.

"ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI"

Yasemin K.'nın komşularından Volkan Öztürk, "Sabah 09.00'da geldim baktım testereyi almış, ağacı kesiyor. Bu bunun ilk vukuatı değil. Daha önce araçlara zarar verdi. Kendi evini yaktı, binanın zillerini yerinden söktü. İnternet kablolarına zarar verdi. İnternetimiz yok. Kaymakamlığa gittik, polise şikayet ettik. Kendisinden şikayetçi olduk. 2 ay hapiste yattı. Kimse bu kadına bir şey yapamıyor. Biz de müdahale edemiyoruz. Elimiz, kollumuz bağlı. Yetkililerden buna bir çare bulmasını istiyoruz. Bize küfür ediyor. Uyuşturucu kullanıyor. Şu anda da uyuşturucunun etkisinde, ne dediğini bilmiyor. Polis çağırdık. Polis testereyi aldı, tutanak tutup, gitti. Yaklaşık dört yıldır bizim girmediğimiz makam kalmadı. Gece canı sıkılıyor, taşları alıp alt komşusunun camlarına atıyor. Şu anda komşumuzun çocukları korkudan dışarı çıkamıyor. Ben kendi çocuğumu ekmeğe gönderemiyorum" dedi.

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"KALDIRIM TAŞLARINI YERİNDEN SÖKTÜ"

Bina sakinlerinden Mehmet Öğüt ise, "Geçenlerde kaldırım taşlarını yerinden sökmeye başladı. Bugün ağacı kesiyor. Yani biz artık elinde kalmışız. Yetkililerden buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Gitmediğimiz yer kalmadı. Ben zaten kendisinden şikayetçi oldum" diye konuştu.