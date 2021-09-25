‘Teşkilat’ beraat etti

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Mahkeme haftada bir gün karakola giderek imza atmasını istedi. Aksu mahkemedeki ifadesinde, “Ailem de kamu kurumlarında çalışan hiç kimse yoktur. Teşkilattan kastım ise aile içindeki yakın dostlarımdır. Bu teşkilatın ikisi kardeşim, diğer üç kişi ise mahalle arkadaşlarımdan oluşan beş kişilik bir gruptur. Sadece arkadaş grubu olarak verdiğim bir isimdir. Yalnız kaldığım için bana yardım edeceklerini düşündüm” demişti.

‘CEZALANDIRILSIN’ DEDİ

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Cihan Aksu katılmadı. Duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, Cihan Aksu’nun zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme, Cihan Aksu’nun üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığından beraatına karar verdi.