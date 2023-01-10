Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tersane ziyareti... Piri Reis'ten Atina’ya 6 mil uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Hulusi Akar#Tersane#TCG Piri Reis
Tersane ziyareti... Piri Reisten Atina’ya 6 mil uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 07:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ‘TCG Piri Reis’te incelemelerde bulunurken Yunanistan’ın Girit’te 6 mil olan karasularını 12 mile çıkarmaya hazırlandığı iddiasına sert tepki gösterdi: “Yunanistan’a diyoruz ki yanlış hesap yapmayın.”

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Donanma Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Denizaltı Filosu Komutanlığı’na da giden Bakan Akar, ‘Yeni Tip Denizaltı Projesi’ kapsamında yapımı devam eden ‘Reis’ sınıfı denizaltılardan ‘TCG Piri Reis’te incelemelerde bulundu. 3 Ocak itibarıyla deniz kabul testlerine başlayan ‘Piri Reis’in üst güvertesine gelişinde denizcilik geleneklerine uygun olarak ‘silistre’ adı verilen denizci düdüğü çalınarak karşılanan Akar, personeli selamlamasının ardından denizaltıya indi. Denizaltı komutanından devam eden deniz kabul testleri ve faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, denizaltı personeli ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Tersane ziyareti... Piri Reisten Atina’ya 6 mil uyarısı

HAKKIMIZI ÇİĞNETMEYECEĞİZ

Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile daha sonra Deniz Harp Merkezi Komutanlığı’na geçerek bahriyelilerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında Yunanistan’ın ‘yeni Osmanlıcılık’, ‘revizyonizm’, ‘yayılmacılık’ gibi kavramlarla Türkiye’ye yönelik suçlama girişimlerine de tepki gösteren Akar, Yunanistan’ın Girit’te 6 mil olan karasularını 12 mile çıkarmaya hazırlandığı iddiasına ilişkin “6 milden fazlasını kabul etmeyiz” diye konuştu. Türkiye’nin Kıbrıs’ta garantör ülkeler arasında yer aldığını belirten Akar, “KKTC kuruldu, mesele onun tanınması meselesi. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Yunanistan’a diyoruz ki, yanlış hesap yapmayın, yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın. Yanlış hesap Ankara’dan döner” ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hulusi Akar#Tersane#TCG Piri Reis

BAKMADAN GEÇME!

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı Sirke sürmek iyileştirir mi Hangi hastalıkların habercisi

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı? Sirke sürmek iyileştirir mi? Hangi hastalıkların habercisi?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı Tavuk suyunun sırrı ne Hasta çorbası nasıl olmalı Hepsini uzmanlara sorduk...

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı? Tavuk suyunun sırrı ne? 'Hasta çorbası' nasıl olmalı? Hepsini uzmanlara sorduk...

#Sağlık