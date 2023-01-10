Tersane ziyareti... Piri Reis'ten Atina’ya 6 mil uyarısı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Donanma Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Denizaltı Filosu Komutanlığı’na da giden Bakan Akar, ‘Yeni Tip Denizaltı Projesi’ kapsamında yapımı devam eden ‘Reis’ sınıfı denizaltılardan ‘TCG Piri Reis’te incelemelerde bulundu. 3 Ocak itibarıyla deniz kabul testlerine başlayan ‘Piri Reis’in üst güvertesine gelişinde denizcilik geleneklerine uygun olarak ‘silistre’ adı verilen denizci düdüğü çalınarak karşılanan Akar, personeli selamlamasının ardından denizaltıya indi. Denizaltı komutanından devam eden deniz kabul testleri ve faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, denizaltı personeli ile bir araya geldi.

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HAKKIMIZI ÇİĞNETMEYECEĞİZ

Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile daha sonra Deniz Harp Merkezi Komutanlığı’na geçerek bahriyelilerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında Yunanistan’ın ‘yeni Osmanlıcılık’, ‘revizyonizm’, ‘yayılmacılık’ gibi kavramlarla Türkiye’ye yönelik suçlama girişimlerine de tepki gösteren Akar, Yunanistan’ın Girit’te 6 mil olan karasularını 12 mile çıkarmaya hazırlandığı iddiasına ilişkin “6 milden fazlasını kabul etmeyiz” diye konuştu. Türkiye’nin Kıbrıs’ta garantör ülkeler arasında yer aldığını belirten Akar, “KKTC kuruldu, mesele onun tanınması meselesi. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Yunanistan’a diyoruz ki, yanlış hesap yapmayın, yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın. Yanlış hesap Ankara’dan döner” ifadelerini kullandı.