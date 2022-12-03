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Ters şeritte ilerleyen hafif ticari araç otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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#Kırıkkale#Kaza#Otomobil
Ters şeritte ilerleyen hafif ticari araç otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 21:05

Kırıkkale'de ters şeride giren hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 15.00 sıralarında Kırıkkale- Kayseri karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Aziz Çetinkaya (50) yönetimindeki 21 GH 445 plakalı otomobil, ters şeritten gelen Adem Torun (54) yönetimindeki 06 AFK 982 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, bariyerlerin üzerine çıktı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Muhammed Çetinkaya (24) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Adem Torun, bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Adem Torun, kaldırıldığı Keskin İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kırıkkale#Kaza#Otomobil

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