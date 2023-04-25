Ters laleler çiçek açtı

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Van Gevaş’a bağlı Dilmetaş Mahallesi'nde baharın gelişini müjdeleyen, 15 günlük ömre sahip ters laleler, doğaseverlerin de ilgisini çekiyor. Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, ters lalelerin korunması gerektiğini söyledi.

Etkinliğe katılan Mahmut Çelik ise “Ters laleler güzellikleriyle bizleri kendine hayran bıraktı. Çok nadir ve endemik bir bitki türü olan ters lalelerin korunmasını, çoğalmasını sağlamak gerekiyor" dedi.

Ömer Demez, Şırnak, Hakkâri ve Van bölgelerinde ters lalenin genellikle yüksek kesimlerde ve dağlık alanlarda yetiştiğini söyledi.