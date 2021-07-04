Terörün haziran bilançosu: 92 terörist etkisizleştirildi

İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 yılı haziran ayında 4’ü büyük 30’u orta çaplı olmak üzere 11 bin 914 kırsal operasyon, bin 456 şehir operasyonu yapıldığını belirten Çataklı, şu bilgileri verdi: “Bu operasyonlarda 1’i yeşil, 2’si turuncu, 4’ü gri kategoride olmak üzere 7 üst düzey teröristin aralarında bulunduğu 92 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 25’i ölü, 46’sı sağ ve 21’i de teslim şeklinde gerçekleşti. PKK-KCK’dan 601, FETÖ’den bin 709, DEAŞ’tan 307, sol terör örgütlerinden 44 olmak üzere 2 bin 661 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 401’i adli makamlarca tutuklandı. 12 terör eylemi de engellendi.”

‘23 KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ’

Çataklı, kadın cinayetleriyle ilgili de şu rakamları verdi: “Haziran ayı içinde maalesef 23 kadın yaşamını yitirdi. KADES uygulamasında 2 milyon 372 bin 595 indirme sayısına ulaştık. Uygulamayla bugüne kadar 159 bin 562 ihbar alındı. Bu da vatandaşlarımızın hassasiyetinin oldukça arttığını gösteriyor. Elektronik izleme merkezi bugüne kadar 289 vakanın takibini yaptı, halen 225 vakanın takibi devam ediyor. Bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek yakın takibi yapılan vakalarda herhangi bir kadın cinayeti meydana gelmedi.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara