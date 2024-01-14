×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Teröristlere nefes aldırılmıyor! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Gabar Dağı#Terörist
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 08:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütüne yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde devam eden 'Kahramanlar-42' operasyonlarının görüntülerini paylaştı. Bakan Yerlikaya, 'Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim 518 Jandarma Personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42” Operasyonlarımız devam ediyor.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin, Milletimizin duası sizinle.

Teröristlere nefes aldırılmıyor Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Yerlikaya#Gabar Dağı#Terörist

BAKMADAN GEÇME!