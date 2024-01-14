Teröristlere nefes aldırılmıyor! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:
Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim 518 Jandarma Personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42” Operasyonlarımız devam ediyor.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin, Milletimizin duası sizinle.
Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.
Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 3⃣7⃣ Tim 5⃣1⃣8⃣ Jandarma Personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42” Operasyonlarımız devam ediyor 🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 14, 2024
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızın Allah… pic.twitter.com/39D55mJISm