Teröristlere Bitlis darbesi

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Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapan 8 kişi de gözaltına alındı.

ARANANLAR LİSTESİNDE

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 'Agit'kod adlı Veysi Aydemir, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde 'turuncu' kategoride çıktı. Teröristlerin Bitlis’te 2015-2021 yılları arasında, 11 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı 5 eyleme katıldığı tespit edildi. Bakan Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.

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YARGITAY’DAN İHRAÇ FİRARİ HÂKİM YAKALANDI

FETÖ’den 7 yıldır aranan Yargıtay Başkanlığı’ndan ihraç tetkik hâkimi Necmeddin Özmen, yurtdışına kaçmak üzereyken Ankara’da yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nce kurulan özel ekibin yaptığı takip sonucu, 7 yıldır firari olan Yargıtay Başkanlığı’ndan ihraç tetkik hâkimi Necmeddin Özmen, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yakalandı. İhraç tetkik hakiminin ByLock kullanıcısı olduğu, arama kaydı bulunduğu belirlendi. Özmen’in, 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adresini değiştirdiği, üzerinde başka kişilere ait kimlikler bulundurduğu ortaya çıktı.