Teröre inat İstiklal tek yürek! Karanfiller bırakıldı

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Hain saldırının ardından polis İstiklal Caddesi’ni kapattı, kriminal ve bomba imha uzmanları detaylı inceleme yaptı. Etrafa saçılan her bir parça tek tek gözden geçirildi. İncelemeler gece de dev projektörler yardımıyla devam etti. Polis ekipleri 14 saatin sonunda incelemelerini sabah 06.30 sıralarında tamamladı. Ardından İstiklal Caddesi’ne vatandaşların girişlerine izin verildi.

SALDIRIYI LANETLEDİLER

Beyoğlu Belediyesi’nin patlamanın olduğu yere kurduğu platform karanfillerle donatıldı. Ziyaretçiler gün boyu alana karanfil bıraktı, terörü lanetledi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve çeşitli ülkelerin konsoloslarının da aralarında olduğu çok sayıda isim platformu ziyaret etti. Patlamanın olduğu alan çiçek bahçesine döndü.

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ŞENTOP: CEVABI VERİLECEK

İstiklal Caddesi’ndeki patlamada yaralananlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunan ve olay yerine karanfil bırakan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şunları söyledi: “Mesaj iletmek isteyenler, Türkiye’yi istikrarsızlaştırmayı ve huzurunu bozmayı hedefleyenler mutlaka bunun karşılığını bulacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimiz olayın gerçekleştiği andan itibaren kimlerin hangi haince söylemler içerisinde olduğunu, bu işle ilgili olarak hangi haince değerlendirmeleri yaptığını biliyor, takip ediyor. Emniyet güçlerimiz çok kısa zamanda öncelikle faili tespit etti. Bunun mutlaka ilişki ağı da ortaya çıkartılacaktır. Gereken cevabı en şiddetli bir şekilde mutlaka vereceğiz.”

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TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

İstiklal Caddesi, terör saldırısının ardından Türk bayraklarıyla donatıldı. Caddeye sağlı sollu 1200 bayrak asıldı.

BANKLAR KALDIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediye ekipleri İstiklal Caddesi’nde temizlik yaptı. Bomba banka bırakıldığı için, cadde üzerindeki diğer beton saksıların bankları söküldü. Saksıların önünde artık oturulamayacak.

YARALAR SARILIYOR

Patlamada zarar gören birçok dükkân ve işyerinin tadilatına başlandı. Kırık camlar ve malzemeler temizlendi. Tadilat gerektiren yerler de onarıldı.

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İNSANLAR YERDE YATIYORDU

Olay yerine çok yakın bir yerde dükkânı olan Mecit Bal (65) o anları anlatırken bile dehşeti yaşıyordu: “Yerde yatanları gördüm. Üstleri kapalıydı. 40 yıldır İstiklal Caddesi’nde esnafım, bu manzara beni derinden etkiledi. Oğlum artık dükkâna gelmek istemiyor, psikolojisi bozuldu. İstiklal Caddesi İstanbul’un kalbi. Burada böyle şeyler olmamalı. Hepimize geçmiş olsun.”

57 YARALI TABURCU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralananlarla ilgili son durumu paylaştı: “İstiklal Caddesi’ndeki patlama nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yaralımız taburcu oldu. 18 hastamız serviste, 6 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor. 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmaları için dua ediyoruz.” (DHA)

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Patlama sırasında İstiklal Caddesi’nde olan 27 yaşındaki Ahmet Mert “Arkadaşımla beraber geziyorduk, bir anda patlama oldu. Kargaşayla hemen ara sokağa geçtik. Kendi imkânlarımızla hastaneye geldik” dedi.