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Terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu öğretmen için anma

Güncelleme Tarihi:

#İstiklal Caddesi#Bombalı Saldırı#Arzu Özsoy
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 15:59

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu Özsoy için görev yaptığı okulda anma töreni düzenlendi. Törene katılanlar Arzu öğretmen için ağladı.

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Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar, 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'ne gitmişti. Terör saldırısında anne ve kızı hayatını kaybetti. Okulların ara tatilinin bitmesiyle öğretmen Arzu Özsoy için görev yaptığı Eyüpsultan'daki özel okulda tören düzenlendi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Törene, Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, Arzu Özsoy'un babası Mehmet Özsoy, annesi Neşe Özsoy, meslektaşları ve öğrencileri katıldı. Kürsü konuşması sırasında okul müdürü Yunus Emre Çendik ve Özsoy'un ailesi gözyaşlarını tutamadı.

Terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu öğretmen için anma

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Konuşmaların ardından, Arzu Özsoy anısına hazırlanan ve Arzu Öğretmenin fotoğrafının olduğu poster önüne karanfil bırakıldı. Okulun girişineyse 'Şehit Öğretmen Arzu Özsoy, Unutmayacağız…' yazan afiş asıldı.

Okul Müdürü Yunus Emre Çendik, "Söyleyecek çok şey olsa da böyle durumlarda söylenecek bir şey kalmıyor. Bundan sonra bu tip şeylerin yaşanmaması her zaman isteğimiz ama maalesef olan olmuş oluyor. Hocamızın mücadelelerle geçen bir hayatı vardı" dedi.

Terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu öğretmen için anma

Terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu öğretmen için anma

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#İstiklal Caddesi#Bombalı Saldırı#Arzu Özsoy

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