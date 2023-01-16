Terör örgütüne kilit

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Basın mensupları da Hakkâri’ye giderek 2 bin 50 rakımlı Gezgin Tepe ile 2 bin 300 rakımlı Geyik Tepe üs bölgelerindeki mücadeleyi görüntüledi. 2'nci Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Ercan Şen, teröristlerin, 'Kimsenin giremeyeceği, girse de çıkamayacağı' iddiasıyla 'Cehennem Tepesi' olarak adlandırdıkları Meluni Dağı'nda 47 mağara ve sığınağın tespit edildiğini belirterek, söz konusu bölgede 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 2 teröristin de teslim olduğunu söyledi.

Daha önce Pençe-Yıldırım, Pençe-Şimşek harekâtlarının yapıldığını hatırlatan Şen, "Pençe-Kilit Harekâtı’nın da düzenlenmesiyle bu bölge adeta kilitlenmiş ve emniyet altına alınmıştır. 'Girilemez' denilen her yere girdik, 'ulaşılamaz' denilen her noktaya ulaştık" dedi.