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Terör örgütüne kilit

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#PKK#Pençe-Kilit Harekâtı#Operasyon
Terör örgütüne kilit
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 07:00

Terör örgütü PKK’ya karşı Irak’ın kuzeyinde Parasiya Dağı ile Zap Suyu ve Şemdinli Çayı arasındaki bölgede 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit Harekâtı başarıyla devam ederken bugüne kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi, 575 sığınak ve mağara imha edildi. Operasyonlarda ayrıca 2 bin mayın/el yapımı patlayıcı, 1182 silah ve 538 bin 413 adet mühimmat ele geçirildi.

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Basın mensupları da Hakkâri’ye giderek 2 bin 50 rakımlı Gezgin Tepe ile 2 bin 300 rakımlı Geyik Tepe üs bölgelerindeki mücadeleyi görüntüledi. 2'nci Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Ercan Şen, teröristlerin, 'Kimsenin giremeyeceği, girse de çıkamayacağı' iddiasıyla 'Cehennem Tepesi' olarak adlandırdıkları Meluni Dağı'nda 47 mağara ve sığınağın tespit edildiğini belirterek, söz konusu bölgede 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 2 teröristin de teslim olduğunu söyledi.

Daha önce Pençe-Yıldırım, Pençe-Şimşek harekâtlarının yapıldığını hatırlatan Şen, "Pençe-Kilit Harekâtı’nın da düzenlenmesiyle bu bölge adeta kilitlenmiş ve emniyet altına alınmıştır. 'Girilemez' denilen her yere girdik, 'ulaşılamaz' denilen her noktaya ulaştık" dedi.

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#PKK#Pençe-Kilit Harekâtı#Operasyon

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