×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Terör örgütü elebaşı Öcalan’ın doğum gününü kutlamak isteyen gruba izin verilmedi

Güncelleme Tarihi:

#ŞANLIURFA#Terör#Polis
Terör örgütü elebaşı Öcalan’ın doğum gününü kutlamak isteyen gruba izin verilmedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 14:12

Şanlıurfa’da, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyenlere güvenlik güçleri izin vermedi.

Haberin Devamı

İmralı’da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın 75'inci doğum günü nedeniyle Halfeti'ye bağlı Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen grup, Suruç ve Birecik otoyolu girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Güvenlik güçleri, kalabalığa Şanlıurfa Valiliği'nin 2-6 Nisan tarihleri arasında her türlü etkinliğin yasaklandığını belirterek dağılmalarını istedi. Yapılan görüşmelerin ardından grupta yer alan HDP'li milletvekillerinin Halfeti’ye geçişine izin verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ŞANLIURFA#Terör#Polis

BAKMADAN GEÇME!