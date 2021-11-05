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Terör örgütlerine destek veren bazı kişi ve kuruluşların malvarlıkları donduruldu

#Malvarlığı#Terör Örgütü#Resmi Gazete
Terör örgütlerine destek veren bazı kişi ve kuruluşların malvarlıkları donduruldu

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, terör örgütü PKK/KCK, El Kaide, El Nusra ve DEAŞ’e maddi destek veren 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye’deki malvarlıkları donduruldu.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, terör örgütüne maddi destek sağlayan 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasınca yayımlanan karara göre; Adnan Kaya, Buket Ülgen, Doğan Doğan, Fırat Özgür, Seyfi Tomar, İlhan Ulutaş, Şafak Erdemir ile Toronto'da kurulan Anadolu Kültür Vakfı'nın malvarlıkları PKK/KCK'ya maddi destek sağladığı gerekçesiyle, Hasan Alshaban'ın malvarlıkları El Kaide'ye destek sağladığı, Farrukh Furkatovitch Fayzımatov'ın malvarlıkları El Nusra'ya destek sağladığı, Marwan M Salıh Salıh'ın, Al Alamia Gıda'nın ve Redin Danışmanlık İç ve Dış Ticaret'in malvarlıkları ise DEAŞ'a destek sağladığı gerekçesiyle donduruldu.

6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasınca Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine Karara itiraz edilebileceği belirtildi.

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#Malvarlığı#Terör Örgütü#Resmi Gazete

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