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Haber Giriş: 02.01.2021 - 11:16 | Son Güncelleme:

Terkos Gölü'nde korkutan görüntü! Son 10 yılın en düşüğü...

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İstanbul’un barajlarının genel doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine düştü. Durum herkesi endişelendirirken Terkos Gölü'nde ise su seviyesi 21.42'ye kadar geriledi. Gölün yaklaşık 100 metre çekilmesi ile tekneler karaya oturdu.

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  • Terkos Gölünde endişelendiren görüntü
  • Terkos Gölünde endişelendiren görüntü
  • Terkos Gölünde endişelendiren görüntü
  • Terkos Gölünde endişelendiren görüntü
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Yurt genelinde yağışların azalması ise kurak geçen sonbaharın ardından tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İstanbul’da Terkos Gölü'nün son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

Gölün su seviyesi İSKİ verilerine göre yüzde 21.42'ye kadar düşmesi ile ortaya çıkan çöp yığınları havadan görüntülendi. Gölün içine atılan araba lastikleri, cam şişeler ve atıklar gün yüzüne çıktı.

Barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Kuraklığı anlatan en çarpıcı görüntüler ise daha önce iskele olarak kullanılıp betona bağlanan teknenin karaya oturması oldu. Bu gibi onlarca teknenin suyun çekildiği için karaya oturduğu havadan çekilen görüntülere yansıdı.

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