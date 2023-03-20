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Terkos Gölü çekilince tarihi yol ortaya çıktı!

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#Terkos#Terkos Gölü#Tarihi Yol
Terkos Gölü çekilince tarihi yol ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 10:57

İstanbul'un önemli barajlarından biri olan ve su seviyesi 31.38’e gerileyen Terkos Gölü'nde tarihi bir yol ortaya çıktı. Havadan görüntülenen gölde, suların çekildiği alanların kuruduğu ve tarihi yolun ortaya çıktığı görüldü.

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İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Terkos barajında doluluk oranı yüzde 31.38 olarak ölçüldü. Gittikçe küçülen Terkos baraj gölünün kıyılarının bazı bölümlerinde sular yüzlerce metre geri çekildi. Geçen yıl 20 03.2022 tarihine yüzde 83.2 olarak ölçülen doluluk oranı bu yıl 31.38’e geriledi. Bu çekilme sonucu gölde bulunan tarihi bir yol ortaya çıktı.

Terkos Gölü çekilince tarihi yol ortaya çıktı

BALKAN SAVAŞI YILLARINDAN KALMIŞ OLABİLİR

Yapılan ilk incelemede önce Balkan savaşı yıllarından kaldığı düşünülen yolun, daha eski olduğu tespit edildiği öğrenildi. Havdan çekilen gölde su seviyesinin gerilemesi nedeniyle bazı alanların kuruduğu bu nedenle tarihi yolun ortaya çıktığı görüldü.

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Terkos Gölü çekilince tarihi yol ortaya çıktı

Terkos Gölü çekilince tarihi yol ortaya çıktı

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#Terkos#Terkos Gölü#Tarihi Yol

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